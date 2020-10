Cristiano Giuntoli blinda il proprio tecnico all’esordio in Europa League contro l’AZ Alkmaar. "Non abbiamo l’idea di fissare una scadenza, ma c’è la volontà da parte di tutti di andare avanti - ha detto il dirigente a Sky Sport -. Koulibaly? È stato più difficile trattenerlo in altre sessioni, questo mercato non è stato molto ricco. Lui ha capito ed è rimasto molto volentieri, senza alcun problema".