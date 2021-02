Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, poco prima del ritorno dei sedicesimi di finale d'Europa League contro il Granada è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Rientra Koulibaly e il mister voleva dare fiducia e continuità a Maksimovic e Rrahmani per trovare una maggiore solidità difensiva. Perché crederci? Perché secondo noi abbiamo le possibilità per fare bene, fare la partita e ribaltarla. Come sta Osimhen? Ha avuto un colpo nel finale, era in calo di zuccheri e ha perso conoscenza. Di fronte a questi casi ci sono dei tempi da rispettare, rientrerà la settimana prossima. Anche se credo che un po' di riposo possa fargli bene dopo tre mesi di stop e 5-6 partite di fila non in condizione. Credo che possa tornare al meglio la settimana prossima".