"Grazie al mister che mi dà sempre fiducia, io provo a farmi trovare sempre pronto. Quando sono arrivato dovevo un attimo ambientarmi. Venivo da un periodo brutto all'Inter in cui non sono stato trattato benissimo e adesso mi sto prendendo la mia rivincita".

Parole e musica di Matteo Politano, match winner della sfida di Europa League tra Real Sociedad e Napoli grazie a una saetta da fuori deviata da un difensore. Per l’attaccante esterno romano classe 1993 fanno già tre gol stagionali considerate le marcature contro Genoa a Atalanta. A differenza di quanto avvenuto con Conte, mister Gattuso lo “vede” e il diretto interessato non ha mancato di sottolinearlo a margine della sfida in terra basca.

I numeri di Politano in Serie A

Squadra Presenze/gol Sassuolo 96/20 Inter 47/5 Napoli 19/4

Inter, c’eravamo tanto amati

Già, la prima stagione in maglia nerazzurra sotto l’egida di Spalletti era stata promettente: Politano era un fattore e piaceva ai tifosi per l’intraprendenza con cui spesso e volentieri “accendeva” le partite. 48 gettoni, 6 gol e qualche sostituzione di troppo quando figurava tra i migliori in campo, non esattamente digerite dal popolo di San Siro. Con Conte la brusca inversione di tendenza: dopo l’infortunio a Dortmund la caduta nel dimenticatoio e il grottesco siparietto dello scambio saltato con Spinazzola della Roma come preludio al trasferimento a Napoli.

A Napoli per sbocciare del tutto?

A Napoli Matteo Politano si sta ritagliando uno spazio importante da attaccante destro, il ruolo che fu di Callejon: complici le noie muscolari di Insigne l’ex Sassuolo sta scalando posizioni nelle gerarchie di Gattuso e trovando una discreta continuità di rendimento. Che sia la volta buona per un calciatore sempre sul punto di esplodere ma per un motivo o per l’altro costretto ogni volta a distribuire i suoi talenti altrove? Il Napoli se lo augura, il ct Mancini osserva sornione da lontano i suoi progressi.

