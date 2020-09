" La sofferenza fa parte di queste partite. Abbiamo affrontato un avversario ben messo in campo. Siamo stati molto bravi a stare dentro la partite e a non disunirci dopo il vantaggio loro. Potevamo gestire meglio il doppio vantaggio ".

" Secondo me bisogna avere un po' di obiettività. Stiamo parlando di inizio stagione, è la terza gara ufficiale che giochiamo. Tecnicamente potevamo fare meglio, ma non è una questione del non avere il centravanti. Siamo stati bravi a tenere duro, a soffrire ma abbiamo avuto tante occasioni per andare sul 4-2 ".

" Lo abbiamo saputo in tarda mattinata mentre stavamo preparando le palle inattive. Abbiamo il nostro modo di stare in campo, abbiamo creato tanto, siamo stati meno compatti del solito. La prestazione c'è stata ".

"Era molto emozionato e si è visto. Parliamo di un ragazzo di 18 anni chiamato in causa all'ultimo momento in una gara da dentro o fuori. E' un ragazzo eccezionale molto giovane ma con la testa sulla e spalle che ha tanta voglia di lavorare. Non è scontato trovare ragazzi così. E' un centravanti che ti dà profondità, è un ragazzo molto giovane e sono contento che abbia segnato al primo appuntamento come ha fatto in tutte le amichevoli".