Sassuolo dimenticato, almeno parzialmente. Il Napoli formato Europa non sbaglia e conquista la seconda vittoria esterna consecutiva. Un 2-1 in rimonta sofferto, ma cercato e voluto. Primo tempo negativo, con gli azzurri incapaci di tenere testa all'ex Primavera bianconero Kulenovic, a Menalo e all'ex pescarese Muric, scatenati per una mezz'ora buona. Poi, con pazienza, la squadra di Gattuso riordina le idee e ribalta i croati, autori peraltro di un clamoroso calo. Prima con Demme a fine primo tempo, poi con una sfortunata autorete di Braut nella ripresa. Un successo che consente al Napoli di continuare a giocarsi pienamente le proprie carte in ottica qualificazione: al primo posto del gruppo F ci sono ora i partenopei, la Real Sociedad e l'AZ. Una bagarre da cui è escluso il Rijeka, fermo a quota 0 e praticamente eliminato.