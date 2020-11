Le pagelle del Napoli

Alex MERET 6 - Tiene in piedi il Napoli nel momento più complicato, con un paio di interventi non semplici. Non può far nulla sullo splendido sinistro a giro di Muric.

Europa League Il Napoli sorride: 2-1 in rimonta al Rijeka UN' ORA FA

Giovanni DI LORENZO 5,5 - Dopo un inizio soffertissimo offre una prestazione tutto sommato solida, anche se non è troppo preciso al cross.

Nikola MAKSIMOVIC 5,5 - Le incursioni palla al piede e i tagli di Kulenovic e Menalo lo fanno impazzire. Poi prende le misure, complice il netto calo croato.

Kalidou KOULIBALY 5 - Svagato. Anche lui balla per un tempo buono con Kulenovic e Menalo. Si fa ammonire e, con un disimpegno sbagliato, apre l'azione del palo croato. Serata no.

Mario RUI 6 - Qualche buon cross, qualche altro che non arriva a destinazione, qualche patema difensivo nella prima mezz'ora. Suo il centro morbido che porta all'autorete di Braut (dall'80' Faouzi GHOULAM s.v.)

Diego DEMME 6,5 - Soffre in copertura, ma ben presto deve occuparsi praticamente solo di costruzione. Bravo a farsi trovare nel posto giusto al momento giusto sul centro di Mertens.

Stanislav LOBOTKA 5 - Tanti passaggi orizzontali e banali, pochissimo spazio per verticalizzare. Non è preciso quando può calciare da fuori area. Non bene (dal 60' Fabian RUIZ 6 - Porta ordine e palleggio alla manovra azzurra)

Matteo POLITANO 6 - Ancora una volta è autore di buone iniziative quando rientra sul sinistro. Nel primo tempo negativo del Napoli è uno dei più positivi (dal 69' Hirving LOZANO 6 - Entra con voglia in partita, rischiando di mandare di nuovo a segno Demme)

Dries MERTENS 6 - Serve a Demme il cioccolatino del pareggio e nella ripresa centra la traversa su punizione. Due lampi che nobilitano una prestazione non indimenticabile.

Eljif ELMAS 6 - Vivace. Scambia con i compagni, si propone e in un paio di occasioni va vicino al gol (dal 62' Lorenzo INSIGNE 6 - Cerca qualche taglio "alla Callejon", giochicchiando in un finale tutto sommato sereno)

Andrea PETAGNA 5,5 - Non riesce a sfruttare la chance di mettersi in mostra agli occhi di Gattuso. Non solo per colpa sua, se è vero che i palloni limpidi ricevuti sono pochissimi (dall'80' Piotr ZIELINSKI s.v.)

All. Gennaro GATTUSO 6 - Sbraita e si sbraccia per un tempo, poi trova la chiave giusta per stringere d'assedio i croati. E la vittoria arriva.

Demme in gol con il Napoli Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Rijeka

Nevistic 6,5; Tomecak 5,5, Escoval 6, Velkoski 6, Smolcic 6, Braut 5,5 (64' Stefulj 5,5); Muric 7 (24' Yateke 5,5, 64' Raspopovic 5,5), Gnezda Cerin 6, Loncar 6; Kulenovic 6,5, Menalo 6,5. All. Rozman 6

