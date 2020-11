RIJEKA (5-4-1): Nevistic; Tomecak, Galovic, Velkovski, Escoval, Stefulj; Menalo, Pavicic, Andrijasevic, Loncar; Kulenovic. All. Rozman

Rijeka-Napoli in Diretta Tv e Live Streaming

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Politano, Lobotka, Lozano; Petagna. All. Gattuso

Gattuso: "Sean Connery? Non voleva che lasciassi i Rangers"

Rijeka e Napoli si incontreranno per la prima volta nella storia.

Per la quarta stagione consecutiva in Europa League, il Rijeka non è riuscito a vincere nelle prime due partite della fase a gironi.