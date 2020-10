Franck KESSIE 4,5 - In affanno in più di un'occasione. Si perde Geraldes sull'1-0 ed è "autore" dello sfortunato assist a Gelson (dal 106' SANDRO TONALI 6 - Segna dagli undici metri quando è il suo turno. Per ora basta così)

Hakan CALHANOGLU 6.5 - Non una delle migliori prestazioni del turco, ma nei momenti decisivi risponde presente con grande freddezza: rigore segnato al 120' e bis nella lotteria finale. Non era facile

All. Stefano PIOLI 4,5 - Dopo 18 risultati utili pecca di arroganza e schiera Daniel Maldini titolare. Il ragazzo non è un 9 naturale e si vede. Il suo Milan si impantana nelle sabbie mobili e lui non riesce a smuoverlo con i cambi. I rigori (e Donnarumma) lo salvano. E' andato ad un centrimetro da un fallimento che poteva già mettere in discussione la panchina rossonera.