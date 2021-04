Roma-Ajax, match valido per i quarti di finale di ritorno di Europa League, si é concluso col punteggio di 1-1. All'Olimpico decisiva la rete di Dzeko, che ha risposto al vantaggio di Brobbey. I giallorossi con questo risultato si sono qualificati alle semifinali di Europa League, dove troveranno il Manchester United di Solskjaer. Gara prettamente difensiva dei capitolini, che hanno lasciato il possesso palla agli olandesi, pur concedendo relativamente poche occasioni davvero pericolosi. Ottima prova di Ibanez, grande soddisfazione per Fonseca.

Il tabellino di Roma-Ajax 1-1 (primo tempo 0-0)

ROMA (3-4-2-1). Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori (Dal 80' Mayoral); Pellegrini, Mkhitaryan (Dal 87' Pedro); Dzeko (Dal 80' Mayoral). All. Fonseca

Europa League Roma-Ajax, le ufficiali: Mkhitaryan e Calafiori dal 1' 4 ORE FA

AJAX (4-3-3): Stekelenburg; Klaiber (Dal 23' Schuurs, dal 83' L. Traoré), Timber, Martinez, Tagliafico; Alvarez (Dal 70' Kudus), Klaassen, Gravenberch; Antony (Dal 46' Brobbey), Tadic, Neres (Dal 83' Idrissi). All. Ten Hag

Arbitro: Taylor (ENG)

Gol: 49' Brobbey (A), 72' Dzeko (R)

Ammoniti: Ibanez, Veretout, Mancini, Dzeko, Cristante, Tagliafico, Martinez

Edin Dzeko (Roma) in gol contro l'Ajax - Europa League 2020-21 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 4 momenti chiave

13' - PAU LOPEZ. Sbaglia tutto con i piedi, passaggio a Antony, che affonda e serve KLAASSEN. Mura tutto Diawara, a un metro dalla linea di porta, ma che rischio qui per la Roma.

49' - BROBBEY! GOL! 0-1 Ajax! Palla da dietro di SCHUURS, male Mancini e Cristante in marcatura, esce male anche PAU Lopez e col destro Brobbey anticipa il portiere e insacca.

56' - IL VAR SALVA LA ROMA. Tadic aveva insaccato sulla respinta di Pau Lopez, che era intervenuto sul sinistro di Brobbey. Ma c'era un fallo evidente al limite di Tagliafico su Mkhitaryan. Giusto annullare.

72' - DZEKO! GOL! 1-1 Roma. Che azione. Cristante per Mkhitaryan, che allarga per Calafiori: cross leggermente deviato e destro vincente in mezzo all'area di DZEKO!

Il momento social

Il migliore

Edin DZEKO - Parte bene, poi Schuurs lo annulla. Ma al primo pallone giocabile piazza la zampata dell'1-1 che pesa una tonnellata. Importante anche il suo lavoro di sponda per i compagni.

ll peggiore

Pau LOPEZ - Con il pallone tra i piedi fa paura, un erroraccio in disimpegno in avvio di partita rischia di costare caro. Sconclusionata anche l'uscita in occasione del gol di Brobbey. Malissimo.

La statistica

La Roma si è qualificata a una semifinale europea per la prima volta dal 2017/18 (Champions League in quel caso) - la semifinale precedente risaliva al 1991.

Fonseca: "Roma-Ajax gara più importante dell'anno"

Europa League Fonseca: "Roma-Ajax gara più importante dell'anno" IERI A 18:29