Dopo lo splendido successo per 2-1 di settimana scorsa ad Amsterdam , la Roma ritrova l'Ajax all'Olimpico nel match di ritorno dei quarti di finale di Europa League. I giallorossi di Paulo Fonseca hanno a disposizione due risultati su tre per centrare la qualificazione alle semifinali dove affronterebbero la vincente del doppio confronto tra Granada e Manchester United (gli inglesi hanno vinto 2-0 all'andata in Spagna). L'Ajax gioca per la seconda volta nella sua storia in casa della Roma: nell'unico precedente, andato in scena il 19 marzo 2003 nella seconda fase a gironi di Champions League, il match terminò 1-1 in virtù delle reti di Van Der Meyde (1') e Cassano (24'). Arbitra l'incontro l'inglese Anthony Taylor, calcio d'inizio alle ore 21.