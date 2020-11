La Roma, col lutto al braccio per ricordare il grandissimo Gigi Proietti, cala il pokerissimo ai danni del Cluj con le reti di Mkhitaryan, Ibañez, Pedro e doppietta di Borja Mayoral, ai suoi primi acuti in giallorosso. Nel gol dell'ex Chelsea, poi, spicca l'assist del giovanissimo classe 2002 Milanese. La band di Fonseca, anche senza Dzeko, stacca i rumeni - scossi dalle minacce di dimissioni di mister Dan Petrescu per presunti torti arbitrali subiti in patria - e si porta a 7 punti nel gruppo A.

Roma-Cluj, Europa League 2020-2021: Henrikh Mkhitaryan realizza il gol dell'1-0 al 2' (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Europa League Roma-Cluj, le ufficiali: Borja Mayoral al posto di Dzeko 4 ORE FA

Il tabellino

ROMA-CLUJ 5-0

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Ibañez (61' Smalling), Kumbulla; Bruno Peres, Veretout (46' Pedro), Cristante (74' Milanese), Spinazzola (46' Juan Jesus); Villar, Mkhitaryan (46' Pellegrini); Borja Mayoral. All.: Fonseca.

Cluj (4-1-3-2): Balgradean; Susic (79' Latovlevici), Manea, Ciobotariu, Camora; Hoban; Deac (46' Paun-Alexandru), Itu (46' Pereira), Djokovic; Rondon (90' Joca), Debeljuh (67' Carnat). All. Petrescu.

Arbitro: Matej Jug (Slovenia).

Gol: 2' Mkhitaryan (R), 24' Ibañez (R), 34' e 84' Borja Mayoral (R), 89' Pedro (R).

Assist: Spinazzola (R, 1-0), Veretout (R, 2-0), Bruno Peres (R, 3-0), Milanese (R, 5-0).

Note - Recupero: 0+3. Ammoniti: Hoban, Carnat.

La cronaca della partita in 9 momenti chiave

2' - GOL DELLA ROMA CON MKHITARYAN! Finta e controfinta di Spinazzola in area, cross dalla sinistra e colpo di testa dell'armeno che piega le mani al portiere avversario Balgradean, rivedibile in questo caso: 1-0!

6' - RASOIATA MANCINA DI DJOKOVIC! Conclusione a fil di palo deviata in calcio d'angolo: reazione del Cluj!

23' - PAU LOPEZ! Grande intervento dell'intervento spagnolo sulla conclusione a botta sicura di Rondon deviata da Kumbulla!

24' - ROMA CON IBAÑEZ! Quasi una rete in fotocopia rispetto a quella di Mkhitaryan: cross sempre dalla sinistra, questa volta i Veretout dalla bandierina, e colpo di testa vincente del difensore brasiliano ex Atalanta: anche in questo caso, intervento imperfetto del portiere Balgradean, che tocca ma non riesce a tenere il pallone. E' 2-0!

34' - GOL DELLA ROMA CON BORJA MAYORAL! Contropiede giallorosso: conclusione di Veretout impattata dal portiere Balgradean in uscita: la palla si impenna per la testa di Bruno Peres, abile a servire l'ex Real Madrid e Levante, che a porta vuota insacca e fa 3-0. Primo gol dello spagnolo con la maglia della Roma!

65' - ROMA VICINO AL POKER! Bruno Peres, dalla destra, mette al centro un pallone con la retroguardia rumena che, nell'ambito di un flipper d'area, rischia l'autorete!

72' - ATTENZIONE AL CLUJ! Cross a giro dalla sinistra di Pereira e conclusione ravvicinata di Rondon respinta in qualche modo da Pau Lopez, che però fa malaissimo a non uscire sul cross del francese subentrato!

84' - GOL DELLA ROMA CON BORJA MAYORAL! Sugli sviluppi di un cross dalla destra di Bruno Peres, allontanato male dalla retroguardia rumena, arrva il rasoterra di prima intenzione dello spagnolo, che cala il poker: 4-0!

89' - GOL DELLA ROMA CON PEDRO! Filtrante del giovanissimo Milanese per l'ex Chelsea, che parte in velocità e batte Balgradean in uscita: 5-0!

Il migliore

Borja Mayoral. A Roma si dice "dare a Cesare quel che è di Cesare": ebbene, l'ex Real Madrid e Levante, che di nome fa però Borja, fa ricredere tutta la critica nei suoi contronti con una doppietta che non ammette repliche. I suoi due primi acuti in maglia giallorossa.

Il peggiore

Balgradean. Davvero incerto il portiere rumeno. Sia tra i pali che in uscita.

Le pagelle

Il momento social

Fonseca: "Sono preoccupato per la pausa delle Nazionali"

Serie A La classifica marcatori della Serie A: Ibra in testa 10 ORE FA