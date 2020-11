ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Ibanez, Juan Jesus; Bruno Peres, Cristante, Villar, Spinazzola; Mkhitaryan, Carles Perez; Borja Mayoral. All. Fonseca

Roma-Cluj in Diretta Tv e Live Streaming

CLUJ (4-2-3-1): Balgradean; Susic, Paulo Vinicius, Burca, Camora; Hoban, Djokovic; Rondon, Paun, Deac; Debeljuh. All. Petrescu

Fonseca: "Qui conta la qualità, non l'età dei giocatori"

Roma e Cluj si incontreranno per la quinta volta in una competizione europea. Le quattro precedenti partite sono state in Champions League tra il 2008 e il 2010.