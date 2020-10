Una serata triste, scialba, da dimenticare in fretta. La classica serata di Europa League a cui le italiane, tra cui pure la Roma, troppo spesso ci hanno abituati nelle ultime stagioni. Uno 0-0, quello che gli uomini di Fonseca racimolano all'Olimpico contro il CSKA Sofia dopo il successo dell'esordio in casa dello Young Boys, che ha poco da salvare. L'esordiente Smalling si vede subito annullare la rete del vantaggio, Mkhitaryan colpisce una traversa e qualche palla gol capita pure nel finale, specialmente con Pedro e Dzeko. Ma i bulgari, che a loro volta sfiorano più di una volta il vantaggio, resistono e si portano a casa il pareggio. Male Borja Mayoral, ma non solo: più di una le insufficienze nella Roma. Se non altro a sorridere è la classifica: i giallorossi sono ancora primi assieme al Cluj, che ha pareggiato in casa contro lo Young Boys. Ma non può bastare.