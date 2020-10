Le pagelle della Roma

Pau LOPEZ 6,5 - Le panchine del campionato non lo hanno rammollito: quando il CSKA si fa vedere dalle sue parti con Sankharé e Sowe, lui risponde presente.

Europa League Roma fermata dal CSKA Sofia: all'Olimpico è 0-0 39 MINUTI FA

Federico FAZIO 6 - Nessun errore particolarmente evidente in fase di copertura. Più di una volta avanza la propria posizione per andare al cross in area.

Chris SMALLING 6,5 - Riassaggia il campo e l'atmosfera dell'Olimpico, si vede annullare subito un gol, non sbaglia. Poi Fonseca decide di preservarlo (dal 56' Juan JESUS 6 - Tranquillo anche lui. Gestisce bene l'ultima mezz'ora)

Marash KUMBULLA 6 - Rimane a secco dopo due partite di fila con gol, ma in difesa fa il suo. Sia sul centro-sinistra che quando si sposta dopo l'uscita di Smalling.

Bruno PERES 5,5 - Paradossalmente più attivo a sinistra che a destra. Alla fine della fiera, però, difetta palesemente in concretezza.

Bryan CRISTANTE 5,5 - Non brilla. Gioca sotto ritmo, sbaglia troppo. Se la prestazione di Villar è sopra le righe, la sua non raggiunge la sufficienza.

Gonzalo VILLAR 6,5 - Il migliore della Roma. Gioca bene i palloni che gli capitano tra i piedi, calcia da fuori, manda in porta Mkhitaryan. Una luce nella grigia serata giallorossa.

Leonardo SPINAZZOLA 6 - Punta sempre l'uomo e spesso lo lascia sul posto, pur mancando nell'ultimo passaggio. Un po' a sorpresa, esce all'intervallo (dal 46' Rick KARSDORP 5 - Poco da raccontare. In una serata dove lo sfogo sulle fasce servirebbe come il pane, combina pochissimo)

Carles PEREZ 5,5 - Alti e bassi, luci e ombre. Molte più ombre che luci, però. Come tanti compagni, non convince (dal 75' Lorenzo PELLEGRINI 6 - Fresco, incendia il finale e sfiora il gol)

Henrikh MKHITARYAN 6 - Sempre nel vivo del gioco, non sempre preciso ma autore di buone intuizioni. Sfiora un gol stupendo, ma viene fermato dalla traversa (dal 46' PEDRO 6,5 - Ha una qualità sopra la media e la mette in mostra. Per due volte nel finale rischia di far segnare i compagni. Si salva nonostante lo 0-0)

Borja MAYORAL 5 - Bocciato come a Berna. Fatica a trovare l'intesa coi compagni e non è mai pericoloso. Fonseca lo toglie a 20 minuti dalla fine (dal 70' Edin DZEKO 5 - Calcia più lui in 20 minuti che Borja Mayoral in 70, ma quell'errore a porta vuota è difficilmente spiegabile)

All. Paulo FONSECA 5,5 - Ancora una volta si affida (giustamente) al turnover e ancora una volta ha risposte abbastanza negative. Con l'aggravante della mancata vittoria.

Carles Perez contro Yomov in Roma-CSKA Sofia Credit Foto Getty Images

Le pagelle del CSKA Sofia

Busatto 6,5; Vion 5 (89' Turitsov s.v.), Antov 6, Zanev 6,5, Mazikou 6,5; Youga 6 (81' Beltrame s.v.), Geferson 6 (81' Tiago Rodrigues s.v.); Sinclair 5,5 (65' Henrique 6), Sankharé 6 (89' Ahmedov s.v.), Yomov 5,5; Sowe 6. All. Daniel Morales 6,5

Fonseca: "Ho fiducia in tutti i giocatori della Roma"

Europa League Politano hurrà: il Napoli batte 1-0 la Real Sociedad 38 MINUTI FA