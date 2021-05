"Per me la professionalità è un valore sacro. Sto bene, sono qui come quando sono arrivato il primo giorno: motivato e voglioso di fare il meglio per la Roma fino all'ultimo giorno. Mourinho? Lui è un grande allenatore, tutti noi lo sappiamo. Penso che farà un grande lavoro perché è un grande allenatore". In conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Europa League ". In conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Europa League contro il Manchester United all'Olimpico, Paulo Fonseca commenta così la fine della sua esperienza sulla panchina giallorossa: al termine della stagione sarà sostituito da José Mourinho , il cui ingaggio è stato ufficializzato a sorpresa dal club nella giornata di martedì.

Sul sogno rimonta contro lo United

"Non è facile vincere 4-0 contro il Manchester, ma nel calcio ho visto e vissuto tante cose. Non esiste l'impossibile e io credo in tutto. Loro partono da un risultato confortante, ma noi vogliamo vincere e lottare fino alla fine".

Sull'addio alla Roma

"Se è una decisione condivisa? Parlando onestamente, penso che sia il momento tempo di seguire cammini diversi, è normale".

