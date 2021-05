Missione ai limiti dell'impossibile per la Roma che affronta il Manchester United nella semifinale di ritorno di Europa League: si parte dal successo per 6-2 ottenuto dai Red Devils nel match d'andata e ai giallorossi per passare il turno e accedere alla finalissima serve un successo per 4-0. La partita arriva dopo un inizio di settimana particolarmente movimentato, che ha registrato l'ufficialità della separazione da Paulo Fonseca a fine stagione e - soprattutto - l'ingaggio di José Mourinho come nuovo allenatore a partire dal 2021-22. Per Fonseca, quindi, quella contro lo United di Ole Gunnar Solskjaer sarà molto probabilmente l'ultima partita europea alla guida della Roma. Arbitra l'incontro il tedesco Felix Brych. Calcio d'inizio allo stadio Olimpico alle ore 21.