Dopo la qualificazione ottenuta la scorsa settimana, anche il primo posto. La Roma blinda la vetta del proprio girone di Europa League, guadagnandosi la possibilità di entrare tra le teste di serie al sorteggio dei sedicesimi. Come all'andata i giallorossi si impongono in rimonta, questa volta per 3-1. E come all'andata a spaventarli è Nsame. Una delle pochissime azioni offensive vere, se non l'unica, degli svizzeri. Al contrario la Roma gioca bene, crea tanto, spreca altrettanto e alla fine rimonta meritatamente: il pari è di Borja Mayoral, lo splendido gol della rimonta è del giovanissimo Calafiori, quello del tris è del neo entrato Dzeko. Un bel modo di dimenticare - almeno parzialmente - la scoppola di Napoli. Tutto ancora aperto, invece, per lo Young Boys: la squadra di Seoane si giocherà il passaggio del turno all'ultima giornata, in casa contro il Cluj.