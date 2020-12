Roma-Young Boys, sfida valida per la quinta giornata del girone A della Europa League, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma giovedì 3 dicembre con fischio d'inizio alle ore 21:00. I giallorossi, usciti male dall'ultimo turno in campionato a causa di una cocente sconfitta in quel di Napoli, hanno già strappato la qualificazione per i sedicesimi. Con la vittoria di giovedì scorso contro il Cluj, la truppa di Fonseca ha superato l'ostacolo girone. Ora l'obiettivo è centrare il primo posto: basta un pareggio contro lo Young Boys. Vediamo insieme i possibili calciatori titolari e tutte le statistiche Opta più importanti della sfida di Europa League che vede di fronte Roma e Young Boys.