Per gli standard del calcio irlandese, l’arrivo a Dublino di una star come Zlatan Ibrahimovic ha lo stesso calibro in una invasione aliena. Aggiudicarsi un suo cimelio sarebbe un tesoro, quelli da chiudere immediatamente in cassaforte. C’è riuscito Aaron Greene attaccante dello Shamrock Rover, formazione di casa sconfitta 2-0 dal Milan nel primo turno dei preliminari di Europa League (a segno, manco a dirlo, lo svedese oltre a Çalhanoğlu). C’è riuscito sì, ma questo non è la cosa più sorprendente perchè, dopo aver scambiato la divisa, il giocatore è corso a porgere la maglia a un bambino: suo figlio.