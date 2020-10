Nuova tegola in casa Milan : secondo quanto riportato da Sky Sport , Hakan Calhanoglu ha lasciato l'allenamento odierno per una sospetta distorsione alla caviglia. Il turco, uscito da Milanello in stampelle, salterà la sfida di Europa League contro il Celtic in programma giovedì alle 21.00. Nel pomeriggio sono già in programma gli esami strumentali per verificare la reale entità dell'infortunio.

Ansia in casa rossonera per le condizioni di Calhanoglu: l'unica certezza, al momento, è che non sarà a disposizione di Stefano Pioli per il prossimo impegno contro il Celtic, l'esordio del Milan in Europa League in programma giovedì. Fin qui, il numero 10 rossonero aveva già messo a referto 4 reti e 3 assist in 7 presenze tra campionato e preliminari di Europa League dall'inizio della nuova stagione, imponendosi come uno dei giocatori più in forma della squadra.