La scalata verso i gironi di Europa League è ufficialmente cominciata. Il Milan supera agevolmente lo Shamrock Rovers e supera il primo esame della propria stagione. Un 2-0 che consente ai rossoneri di guadagnarsi il terzo turno preliminare, primo scalino verso l'alto. Zlatan Ibrahimovic come sempre protagonista: era in dubbio per una contusione a una gamba, ma gioca e lascia il segno. Suo il primo gol, di Hakan Çalhanoglu il secondo. Ovvero due dei trascinatori della parte finale della scorsa annata. Il Milan ricomincia insomma da dove aveva finito e, in attesa dell'esordio in campionato di lunedì contro il Bologna, guarda avanti: giovedì 24, a San Siro, arrivano i norvegesi del Bodo/Glimt, che hanno superato per 3-1 i lituani dello Zalgiris Vilnius.