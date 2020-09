Shamrock Rovers-Milan si giocherà giovedì 17 settembre 2020 al Tallaght Stadium di Dublino, impianto che ospita le gare casalinghe dello Shamrock Rovers. Calcio d'inizio alle ore 20. Arbitrerà l'ungherese Ádám Farkas. Non è prevista alcuna programmazione in tv per Shamrock Rovers-Milan, match che sarà trasmesso da DAZN. Sarà però possibile gustarsi la partita su una smart tv scaricando l'app di DAZN o collegando il proprio televisore ad un supporto Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Applicazione scaricabile anche su una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).