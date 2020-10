Urna di Nyon mite con i club italiani alle prese con la fase a gironi dell'Europa League 2020/2021. Le "nostre" evitano in blocco il temibile Leicester City di bomber Vardy; il Milan - posizionato in terza fascia - evita le big ai piani di sopra, il Napoli finisce in un girone di medio-alto livello mentre la Roma risulta essere la più "fortunata" del lotto. Questo il quadro: