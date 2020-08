Sarà la formazione irlandese dello Shamrock Rovers il primo avversario del Milan in Europa League: questo l'esito del sorteggio di Nyon che ha disegnato gli abbinamenti del secondo turno preliminare. Il match è in programma giovedì 17 settembre, si giocherà in Irlanda a porte chiuse. Come previsto, dunque, l'urna ha riservato un avversario morbido (almeno sulla carta) alla squadra di Stefano Pioli, anche se naturalmente l'impegno è da prendere con le molle considerato che i rossoneri hanno appena iniziato la preparazione a Milanello. Lo Shamrock Rovers faceva parte del ristretto lotto di tre squadre che avrebbero potuto incrociare il Milan: le altre due erano il Bodo Glimt (Norvegia) e l'Hibernians (Malta).