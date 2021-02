Una sfida che, per i tifosi rossoneri, significa rivivere momenti entusiasmanti della storia del club, su tutti quello della doppia semifinale di Champions del 2007 con quella straordinaria vittoria per 3-0 nel match di ritorno che valse alla squadra all'epoca allenata da Carlo Ancelotti la qualificazione alla finale di Atene poi vinta contro il Liverpool. Stavolta rossoneri e Red Devils si affrontano nella seconda competizione europea per ordine di importanza e - purtroppo - a porte chiuse. L'andata è in programma a Old Trafford giovedì 11 marzo, il ritorno si giocherà a San Siro giovedì 18.