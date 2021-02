Calcio

Stella Rossa-Milan, Pioli: "Europa League sudata, ora vogliamo giocarla"

EUROPA LEAGUE - Stefano Pioli racconta il momento dei rossoneri in vista del match di Europa League, una competizione voluta con tutte le forze e che ora il Diavolo non vuole assolutamente mettere in secondo piano. Anche con il Derby che si avvicina.

