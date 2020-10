Buona la prima. L'avventura della Roma nei gironi di Europa League inizia con il piede giusto: con un 2-1 esterno, e in rimonta, allo Young Boys. Un successo che consente agli uomini di Fonseca di guardare con ottimismo alle prossime sfide. Giallorossi autori di una gara dai due volti: quasi deprimente nel primo tempo, gagliarda nel secondo. La differenza la fanno i cambi del portoghese, che schiera una formazione titolare piena zeppa di seconde scelte, salvo arrendersi all'evidenza e rivoluzionarla nella ripresa: quando entrano Dzeko, Mkhitaryan e compagnia la musica cambia. E non è un caso che gli assist per le reti di Bruno Peres e Kumbulla siano proprio del bosniaco e dell'armeno. Terza vittoria di fila tra campionato e coppa per la Roma. E ora, lunedì sera in posticipo, la sfida di lusso in casa del Milan. Un esame mica male.