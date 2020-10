YOUNG BOYS (4-4-2): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Zesiger, Lefort; Fassnacht, Lustenberger, Sierro, Ngamaleu; Nsame, Meschack. All. Seoane

Young Boys-Roma in Diretta Tv e Live Streaming

Fonseca: "Vogliamo lottare per la Champions League"

Questo sarà il primo incontro tra BSC Young Boys e AS Roma.

Lo Young Boys ha vinto quattro delle sei partite contro squadre italiane, oltre a tutte e tre le partite giocate in Svizzera. L'ultima delle quali è stata una vittoria per 2-1 sulla Juventus nella Champions League 2018-19.

Lo Young Boys non è riuscito a raggiungere gli ottavi di Europa League in ciascuna delle ultime tre presenze. È arrivato terzo nel suo gruppo la scorsa stagione nonostante abbia segnato in ogni partita.