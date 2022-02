Ruslan Malinovskyi, uno dei calciatori ucraini più talentuosi della nostra Serie A e chiaramente preoccupato e in ansia per le sorti del suo paese, sotto attacco da questa notte dei carrarmati e dei missili lanciati dalle truppe russe. Questo Olympiacos-Atalanta non era una partita come tutte le altre per, uno dei calciatori ucraini più talentuosi della nostra Serie A e chiaramente preoccupato e in ansia per le sorti del suo paese, sotto attacco da questa notte dei carrarmati e dei missili lanciati dalle truppe russe.

Il numero 18 atalantino nella giornata odierna attraverso i suoi account social non si è nascosto, intimando una stop del conflitto e definendo l’attacco portato da Putin un ‘crimine contro l’umanità’ e in seguito ha pure invitato a donare soldi a sostegno dell’esercito ucraino. In campo nella delicata sfida al Pireo il fantasista atalantino si è scrollato tutta la tensione e la rabbia per questa giornata emotivamente tremenda, segnando una splendida doppietta, la prima con la maglia della Dea.

Dopo aver siglato il momentaneo 2-0 contro l’Oympiacos , con un potente sinistro su assist di Koopmeiners, si è alzato la maglietta mostrando una maglietta bianca con la scritta No War in Ukraine, “No alla guerra in Ucraina”. Un messaggio chiaro e comprensibile, quello del fantasista ucraino, in un giorno di paura e dolore per il suo Paese.

