Atalanta ce l'ha fatta. Dopo aver vinto di misura all'andata, ha battuto il Bayer Leverkusen anche al ritorno e ha staccato il pass per i quarti di finale. Ora sì che si fa interessante, contro avversarie del calibro di Lipsia, Lione, West Ham e, soprattutto, Barcellona. Ma Gasperini non ha paura. Venerdì 18 marzo alle ore 13 a Nyon andrà in scena il sorteggio dei quarti che svelerà la prossima avversaria dei nerazzurri. Nell'occasione sarà definito anche il tabellone delle semifinali e si determinerà la squadra che - pro forma - giocherà "in casa" la finalissima in programma mercoledì 18 maggio 2022 allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia. Le sfide di andata dei quarti di finale sono in programma giovedì 7 aprile, mentre il ritorno si disputerà una settimana dopo (giovedì 14). Le semifinali, invece, si giocheranno il 28 aprile (andata) e il 5 maggio (ritorno). Il sorteggio è aperto: non sono previste teste di serie e saranno possibili sfide tra squadre dello stesso Paese.

Le 8 qualificate ai quarti di finale di Europa League

-ATALANTA (Italia)

-OLYMPIQUE LIONE (Francia)

-RB LIPSIA* (Germania)

-EINTRACHT FRANCOFORTE (Germania)

-BARCELLONA (Spagna)

-SPORTING BRAGA (Portogallo)

-RANGERS (Scozia)

-WEST HAM UNITED (Inghilterra)

qualificata d'ufficio causa esclusione dello Spartak Mosca*

Il sorteggio in diretta tv e in live streaming

Il sorteggio dei quarti di finale di Europa League (venerdì 18 marzo ore 13) verrà trasmesso in diretta tv da Sky Sport al canale 200 (Sky Sport 24). Sarà possibile seguirlo live anche in streaming su Sky Go o su NOW Tv, oltre che sull'app di DAZN (da smart tv, pc, tablet o smartphone). Il sorteggio sarà inoltre visibile in chiaro sul sito ufficiale e sul canale Youtube dell'UEFA.

