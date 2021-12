Un pareggio utile al Gala, meno alla Lazio! Finisce 0-0 tra Lazio e Galatasaray nell’ultima giornata del girone E di Europa League. I turchi confermano il primo posto da imbattuti e volano direttamente gli ottavi; i biancocelesti, invece, nonostante il secondo posto (e di conseguenza il passaggio del turno), dovranno obbligatoriamente affrontare un match contro una delle otto terze di Champions League nei sedicesimi di finale.

Il tabellino

Lazio-Galatasaray 0-0 (0-0 primo tempo)

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj (63' Lazzari), Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Leiva (73' Cataldi), Basic (73' Luis Alberto); Pedro (63' Felipe Anderson), Immobile, Zaccagni. All. Sarri

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Yedlin, Nelsson, Marcão, Van Aanholt; Antalyali, Kutlu (87' Luyindama); Feghouli (62' Morutan), Babel (62' Emre Kilinc), Akturkoglu (87' Mostafa); Diagne (69' Bayram). All. Terim

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (SPA)

Gol: nessuno

Ammoniti: Luiz Felipe, Akturkoglu, Bayram, Emre Kilinc

Espulsi: nessuno

La cronaca in x momenti chiave

42' - PALO DEL GALA! INCREDIBILE! Calcio d'angolo di van Aanholt che supera la testa di Zaccagni e si stampa sul legno.

44' - OCCASIONE LAZIO! Zaccagni si mangia Yedlin sulla sinistra, la mette a rimorchio al centro dell'area, Pedro fa un gran velo e Immobile calcia alto con il mancino.

58' - ATTENZIONE! Ancora Zaccagni a saltare Yedlin, palla morbida sul secondo palo, Milinkovic-Savic prova a rimetterla in mezzo di testa ma non trova nessuno.

72'- CI PROVA CIRO! Sponda di Milinkovic, destro di Immobile, Nelsson devia in angolo.

86' - LUIS ALBERTO SBAGLIA TUTTO! Palla di Milinkovic-Savic al limite dell'area, destro piazzato dello spagnolo, palla masticata e occasione che svanisce.

92' - GALATASARAY VICINO AL GOL! Luiz Felipe rimpalla Mostafa, ma sul rimbalzo un tocco fortuito di Kilinc sfiora il palo.

Il momento social

Il migliore

Zaccagni: è l'unico in grado di accendere la luce. Si fa servire largo, salta Yedlin più volte, mette due palloni interessanti ma non trova nessuno compagno che lo aiuta.

Il peggiore

Lucas Leiva: abbastanza in apnea per tutto il tempo in campo. Feghouli lo soffoca alla grande e lui non riesce mai a dettare i tempi.

