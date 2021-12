Lazio-Galatasaray, match valido per la sesta giornata del girone E di Europa League, è terminato con il punteggio di 0-0 . Gara arbitrata dallo spagnolo Carlos del Cerro Grande. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Classifiche e risultati

Le pagelle della Lazio

Thomas STRAKOSHA sv - Una prestazione di questo tipo non si può giudicare con un voto. Non deve parare niente.

Adam MARUSIC 6 - Meno dirompente rispetto a Genova.

Luiz FELIPE 6.5 - Ormai lui e Acerbi sono una cosa sola. Copre alla grande su Diagne, compie 4 salvataggi e si prende anche diverse licenze in fase di costruzione. Un pilastro.

Francesco ACERBI 6.5 - Come il collega di cui sopra. Attento su Diagne e sulle sortite dei turchi, preciso con la palla nei piedi e ispirato nelle conduzioni a spezzare le linee difensive della squadra di Terim.

Elseid HYSAJ 6 - Una conferma. Viene tolto solo per avere più spinta con Lazzari. (dal 63' Manuel LAZZARI 6 - Non fa tanto di più rispetto ad Hysaj)

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 5.5 - Direi meno bene rispetto al solito. Da un lato è uno dei pochi che ci prova, ma dall'altro è poco brillante e preciso. Non può giocarle tutte.

Lucas LEIVA 5 - Abbastanza in apnea per tutto il tempo passato sul terreno di gioco. Feghouli lo segue come un'ombra e lui non riesce mai a dettare i tempi. (dal 73' Danilo CATALDI 6 - Il brasiliano sarà anche il centrocampista di coppa, ma quando si vuole vincere serve l'italiano. Con lui la Lazio cambia faccia).

Toma BASIC 6 - Questo ragazzo continua a convincere (seconda da titolare consecutiva). Certo, non è Luis Alberto come apporto offensivo, però è solidissimo. (dal 73' Luis ALBERTO 6 - Si mangia un gol che è ampiamente nel suo skill-set al limite dell'area, però entra con voglia e personalità. Presto lo rivedremo titolare).

PEDRO 5.5 - Un altro poco brillante. Ci prova con il mancino, fa un gran velo per Immobile e poco altro. (dal 63' Felipe ANDERSON 6 - Un altro passo rispetto a Pedro. Più aggressivo, più ficcante. Due passaggi chiave e 26 tocchi totali in quasi mezz'ora. Serviva il suo genio dall'inizio contro una squadra così bloccata).

Ciro IMMOBILE 5.5 - Non sta bene e si vede. Lento, imballato, impreciso. A fine primo tempo si divora un'occasione non da lui, mentre per il resto vaga per il campo alla ricerca di palloni giocabili (28, i tocchi) e occasioni che non ci sono.

Mattia ZACCAGNI 6.5 - L'unico in grado di accendere la luce. Si fa servire largo, salta Yedlin più volte, mette due palloni interessanti ma non trova nessun compagno che lo aiuta.

All. Maurizio SARRI 5 - Terim lo impalla alla perfezione e sul server della sua Lazio appare una schermata blu irrisolvibile. Sbaglia qualche scelta di formazione (Leiva, Pedro) e ne paga le conseguenze, andando sotto ritmo contro una squadra che gioca solo per difendersi e ripartire. Il secondo posto è una bella gatta da pelare.

Le pagelle del Galatasaray

Muslera 6; Yedlin 5.5, Nelsson 6.5, Marcão 6.5, Van Aanholt 6; Antalyali 6, Kutlu 6.5 (dall' 87' Luyindama sv); Feghouli 6.5 (dal 62' Morutan 6), Babel 6 (dal 62' Emre Kilinc 5.5), Akturkoglu 6 (dall' 87' Mostafa sv), Diagne 6.5 (dal 69' Bayram 6). All. Terim 7

