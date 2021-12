Napoli-Leicester, match valido per la sesta e ultima giornata del girone C di Europa League, è terminato con il punteggio di 3-2 , frutto delle reti di Ounas ed Elmas (doppietta) per gli azzurri e di quelle di Evans e Dewsbury-Hall per gli inglesi. Gara arbitrata dallo spagnolo Antonio Mateu Lahoz. Con questo risultato il Napoli chiude al secondo posto alle spalle dello Spartak Mosca e approda ai sedicesimi di Europa League, mentre il Leicester retrocede in Conference League. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Napoli

Alex MERET 6 - Non vede nemmeno partire il tiro di Elmas, forse potrebbe far qualcosa di più su quello di Dewsbury-Hall. Solido in un finale in apnea.

Giovanni DI LORENZO 6 - Un po' in affanno in difesa e autore di un incredibile regalo che Maddison non scarta. Meglio in attacco, con tanto di assist per Elmas.

Amir RRAHMANI 6 - Fondamentale in un paio di salvataggi iniziali, tra cui uno su un tiro a botta sicura di Ndidi. Nella ripresa e nel finale balla, ma non è l'unico.

Juan JESUS 6 - Attento quando viene chiamato in causa e pure preciso in qualche sventagliata da una parte all'altra del campo.

Mario RUI 6,5 - Fluido nelle avanzate a sorpresa e concentrato in difesa, se si eccettua un momento di sbandamento nella ripresa. Fondamentale un salvataggio su Castagne dopo pochi minuti.

Diego DEMME 6 - Grinta, voglia di arrivare su ogni pallone, qualche intervento scorretto. La vittoria del Napoli passa anche da lui (dal 78' Kostas MANOLAS s.v.)

Piotr ZIELINSKI 7 - Ottimo anche nella posizione di centrocampista centrale, tra tocchi arguti, lanci lunghi e iniziative personali. Bellissima l'imbucata per Petagna nell'azione del primo gol. Dominatore.

Adam OUNAS 6,5 - Gran gol, bella prestazione, spunti continui anche nel momento più complicato della partita. Sfiora pure la doppietta, che solo un grande Schmeichel gli nega (dal 63' Dries MERTENS 6 - Non si vede moltissimo, ma mette Malcuit davanti al portiere)

Hirving LOZANO 5 - In ombra per tutto il primo tempo e incapace di esprimersi al meglio. Poi uno scontro con Ndidi lo manda ko. Auguri (dal 45' Kevin MALCUIT 6 - Gioca esterno alto, non è il suo ruolo e si vede. Compensa con determinazione e apre l'azione del tris di Elmas)

Eljif ELMAS 7 - Il grande protagonista della partita, con i due gol che regalano al Napoli la qualificazione. Gli si può perdonare anche l'incertezza in occasione della rete di Evans.

Andrea PETAGNA 6,5 - Generosissimo. Compensa un po' di indecisione al momento della definizione personale con un altruismo smisurato, mandando a segno Elmas.

All. Luciano SPALLETTI 7 - Nonostante l'emergenza, tira fuori il meglio dai propri calciatori in ogni situazione e si gode una vittoria da ricordare.

Le pagelle del Leicester

Schmeichel 6,5; Castagne 5,5, Evans 6,5, Soyuncu 5,5, Bertrand 5; Tielemans 5,5 (77' Soumaré s.v.), Ndidi 5,5; Barnes 5,5 (72' Daka 6), Maddison 5,5, Dewsbury-Hall 7 (89' Albrighton s.v.); Vardy 5. All. Rodgers

