Il Napoli è in piena corsa. E ora può davvero sognare il primo posto e la qualificazione alla prossima fase di Europa League. Barcolla, la formazione di Spalletti. Ma non molla. E alla fine si porta a casa un roboante 4-1 in rimonta, dopo il vantaggio immediato del Legia Varsavia, che significa sorpasso ai polacchi e vetta del raggruppamento. Emreli spaventa gli azzurri, che però hanno il merito di non perdere mai la testa: continuano a giocare a calcio, creano palle gol, rischiano dopo l'intervallo quando Yuri Ribeiro colpisce il palo, ma alla fine hanno la meglio. Grazie a due rigori - il primo discutibile, il secondo netto - trasformati da Zielinski e da Mertens, prima che Lozano trovi il tris e Ounas pure il poker definitivo. È un gran bel segnale: il Napoli di Spalletti c'è anche in Europa, non soltanto in campionato. E ha tutta l'intenzione di onorare al meglio la propria avventura continentale.

Classifiche e risultati

Ad

Europa League Legia-Napoli 1-4, pagelle: Zielinski "core 'ngrato" UN' ORA FA

Il tabellino

Legia Varsavia-Napoli 1-4 (primo tempo 1-0)

Legia Varsavia (3-4-3): Miszta; Johansson, Wieteska, Jedrzejczyk; Yuri Ribeiro, Josué, Slisz (70' André Martins), Mladenovic; Kastrati (67' Muci), Emreli (80' Rafael Lopes), Luquinhas. All. Golebiewski

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Anguissa, Demme (65' Lobotka); Lozano (83' Ounas), Zielinski (73' Mertens), Elmas (65' Politano); Petagna (83' Zanoli). All. Spalletti

Arbitro: Lawrence Visser (Belgio)

Gol: 11' Emreli (L), 51' rig. Zielinski (N), 75' rig. Mertens (N), 78' Lozano (N), 90' Ounas (N)

Ammoniti: Elmas, Jedrzejczyk, Miszta, Josué

Espulsi: nessuno

La cronaca in 10 momenti chiave

11' – GOL DEL LEGIA. Mladenovic sfonda in area, sterza e serve all'indietro Emreli, che col sinistro da pochi passi non sbaglia. Napoli sotto.

17' – Centro radente di Demme per Zielinski, che in area colpisce di prima intenzione centrando in pieno la traversa. Poi ci riprova lo stesso polacco col sinistro: palla alta.

19' – Angolo di Zielinski, la palla sbuca sul secondo palo, ma Anguissa di testa la passa a Miszta.

25' – Petagna appoggia per Elmas, il cui sinistro ravvicinato viene respinto in angolo da Miszta. Altra occasione per il Napoli.

46' – Yuri Ribeiro calcia splendidamente dal limite e centra in pieno il palo, quindi Emreli, in scarsa coordinazione, spara alto a porta vuota.

51' – GOL DEL NAPOLI. Contatto in area (molto, molto opinabile) Josué-Zielinski e Visser indica il dischetto: lo stesso Zielinski non sbaglia e firma l'1-1.

I giocatori del Napoli esultano dopo il gol di Zielinski - Legia Varsavia-Napoli - Europa League 2021-22 Credit Foto Getty Images

75' – GOL DEL NAPOLI. Altro rigore concesso agli azzurri per una sciocchezza di Josué, che colpisce Politano in rovesciata: Mertens, entrato da pochi minuti, segna col cucchiaio.

78' – GOL DEL NAPOLI. Petagna fugge in posizione regolare e tocca per Lozano, che a porta vuota non può sbagliare. 1-3.

82' – Anguissa lancia lo stesso Lozano, che si presenta davanti al portiere ma da posizione defilata apre troppo il piattone.

90' – GOL DEL NAPOLI. Controllo col sinistro in area di Ounas e destro volante che termina alle spalle di Miszta. Goleada del Napoli.

Il momento social

Il migliore

Zielinski. Non sempre preciso, ma è uno dei più pericolosi del Napoli: colpisce una traversa, poi si guadagna e realizza il rigore dell'1-1.

Il peggiore

Josué. Non gioca una partita così negativa, a dire il vero. Però il tabellino dice che regala due rigori al Napoli, il secondo dei quali assolutamente ingenuo, condannando la propria squadra alla sconfitta.

Le pagelle

Tutte le "decisioni al limite" di Cakir, l'arbitro meno amato dalle italiane

Europa League Legia-Napoli 1-4, pagelle: Zielinski "core 'ngrato" UN' ORA FA