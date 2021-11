La Lazio è ancora in corsa per il primo posto. Vittoria doveva essere per continuare a sperare e vittoria è stata. A Mosca, contro la Lokomotiv fanalino di coda del girone E, la squadra di Sarri si impone con un netto 3-0 come all'andata e continua a sperare. In una ripresa dominata dopo un primo tempo senza squilli, decidono una doppietta del rientrante Ciro Immobile, che segna due volte in pochi minuti su calcio di rigore, e il sigillo finale di Pedro. La Lazio rimane così seconda nel raggruppamento dietro al Galatasaray, vincente sul Marsiglia e sempre a +3, e tra due settimane si ritroverà a giocare un vero e proprio spareggio per la vetta contro i turchi. Obiettivo: passare direttamente agli ottavi di finale, evitando il rischiosissimo spareggio contro una delle terze dei gironi di Champions League.

Classifiche e risultati

Ad

Europa League Sarri: "Napoli? Se facciamo calcoli ci si ingarbuglia tutto" IERI A 13:27

Il tabellino

Lokomotiv Mosca-Lazio 0-3 (primo tempo 0-0)

Lokomotiv Mosca (4-3-3): Khudiakov; Nenakhov (29' Silyanov), Jedvaj, Murilo, Rybus; Maradishvili (77' Zinovich), Barinov, Beka Beka; Rybchinskii (60' Smolov), Lisakovich, Kamano (77' Borisenko). All. Gisdol

Lazio (4-3-3): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto (59' Milinkovic-Savic), Lucas Leiva (59' Cataldi), Basic; Felipe Anderson (46' Pedro), Immobile (66' Muriqi), Zaccagni (82' Lazzari). All. Sarri

Arbitro: Artur Soares Dias (Portogallo)

Gol: 56' rig. Immobile, 63' rig. Immobile, 87' Pedro

Ammoniti: Kamano, Nenakhov, Zaccagni, Silyanov, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Rybus

Espulsi: nessuno

La cronaca in 9 momenti chiave

24' – Angolo a rientrare di Luis Alberto, Basic spizza di testa la palla, che viene allontanata praticamente sulla linea da Rybus.

45' – Felipe Anderson si ritrova il pallone sul destro all'ingresso dell'area, ma calcia troppo centralmente: Khudiakov para in due tempi.

56' – GOL DELLA LAZIO. Siilyanov frana su Zaccagni in area, con l'arbitro che in un primo momento lascia correre e poi indica il dischetto grazie all'intervento della VAR: dagli 11 metri Immobile non sbaglia.

Ciro Immobile (Lokomotiv-Lazio) Credit Foto Getty Images

63' – GOL DELLA LAZIO. Altro rigore concesso ai biancocelesti per un colpo in area di Barinov su Immobile: destro dal dischetto del bomber, palo e gol.

67' – Milinkovic-Savic lancia in campo aperto Pedro, che si presenta davanti a Khudiakov ma mette a lato col sinistro.

69' – Bel tiro a giro dai 20 metri di Lisakovich, ma Strakosha vola e respinge con i pugni.

71' – Addirittura Acerbi viene lanciato in contropiede da Hysaj, come Pedro si presenta davanti alla porta, ma vede il proprio sinistro respinto in angolo da Khudiakov.

87' – GOL DELLA LAZIO. Finta al limite dell'area di Pedro, sinistro incrociato e palla di nuovo in rete. 0-3 e partita chiusa.

91' – Milinkovic-Savic fa partire una botta portentosa dal limite dell'area e la palla si stampa sulla traversa con Khudiakov completamente fuori causa.

Il momento social

Il migliore

Immobile. Torna e decide la partita. Dopo un primo tempo senza rifornimenti, nella ripresa è lui a indirizzare la gara con una precisione chirurgica dal dischetto.

Il peggiore

Silyanov. Il suo interventaccio in area su Zaccagni è tanto scomposto quanto ingenuo. Da quell'episodio, in pratica, la partita cambia completamente.

Tutte le "decisioni al limite" di Cakir, l'arbitro meno amato dalle italiane

Serie A Immobile arbitro per un giorno, scelto direttamente dal Papa 22/11/2021 A 10:05