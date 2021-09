Lokomotiv Mosca-Marsiglia, rivali nel gruppo E. In Russia sono gli ospiti a passare in vantaggio grazie al rigore siglato al 59' da Cengiz Under. I padroni di casa non si scoraggiano nonostante l'espulsione di Tiknizyan e acciuffano il pareggio in extremis, all'89', grazie ad Anjorin. È cominciata ufficialmente anche la fase a gironi di Europa League. Nella tornata delle 19 tante sfide interessanti, con la Lazio sconfitta a Istanbul dal Galatasaray interessata soprattutto a quanto successo in, rivali nel gruppo E. In Russia sono gli ospiti a passare in vantaggio grazie al rigore siglato al 59' da. I padroni di casa non si scoraggiano nonostante l'espulsione di Tiknizyan e acciuffano il pareggio in extremis, all'89', grazie ad Anjorin.

Al Benito Vilamarin è spettacolo tra Betis Siviglia e Celtic Glasgow. La spuntano i padroni di casa per 4-3, trascinati dalla doppietta di Juanmi. Restando nel gruppo G c'è la vittoria anche per il Bayer Leverkusen. I tedeschi vincono in rimonta alla BayArena, battendo 2-1 gli ungheresi del Fernecvaros. Vantaggio ospite dopo otto minuti con Mmaee, poi Palacio e Wirtz ribaltano il risultato. Comincia bene la sua avventura europea anche il West Ham. La squadra di Moyes si impone a Zagabria contro la Dinamo con un gol per tempo: apre Antonio e chiude i conti Declan Rice.

Segue...

