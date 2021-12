Vigilia concitata a Formello: giovedì alle 21.00 la Lazio scenderà in campo contro il Galatasaray nell'ultima giornata della fase a gironi di Europa League. I biancocelesti, secondi a quota 8 punti, hanno già la certezza matematica della qualificazione. Tuttavia, una vittoria sui turchi significherebbe primato nel girone e strada spianata agli ottavi. Il tecnico laziale Maurizio Sarri ha anticipato lo scontro diretto di domani nella conferenza stampa della vigilia. Ecco le sue parole.

Sulla partita col Galatasaray

“Domani sarà molto importante, c’è in ballo un ottavo di finale di una coppa europea. Era già fondamentale ottenere la qualificazione, ma andare direttamente agli ottavi ci consentirebbe di avere due settimane libere per allenarci, cosa che da agosto non è mai successa. Spero che la Lazio sia cambiata rispetto all’andata, spero di vedere la nostra versione migliore, ce ne sarà bisogno: loro sono in testa al girone più complicato dell’Europa League. Non hanno mai preso gol in trasferta in Europa quest’anno”.

Sull'infortunio di Immobile

“L’infortunio è lieve entità, non è grave. Se è in grado di giocare lo farà, altrimenti troveremo altre soluzioni”.

Sull'importanza dell'ordine in campo

“Il livello di applicazione incide fortemente. Se la squadra perde applicazione escono fuori gare disordinate. L'obiettivo è farla diventare una costante. Con l'ordine è aumentata la qualità. Ora parola chiave è costanza”.

Cosa serve per arrivare in fondo?

“Dipenderà da tanti fattori. Nella fase a eliminazione diretta c’è dentro anche la componente fortuna, soprattutto nel sorteggio. Sicuramente è una competizione di livello superiore rispetto alle edizioni precedenti, vista la nuova coppa presente. Inoltre dalla Champions sono scese squadre di grandi livello”.

A Genova si è visto il vero Zaccagni?

“Che faccia sempre il vero Zaccagni. Purtroppo ha avuto due infortuni, ma da 20 giorni si allena con continuità. Speriamo che la sfortuna sia finita: ha grandi qualità e una grande cambia, potrà esserci molto utile”.

