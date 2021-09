Luciano Spalletti dà, come sempre, spettacolo in conferenza stampa. Alla vigilia della sfida di Spartak Mosca, il tecnico toscano ha parlato del momento che sta vivendo dà, come sempre, spettacolo in conferenza stampa. Alla vigilia della sfida di Europa League contro lo, il tecnico toscano ha parlato del momento che sta vivendo il suo Napoli , paragonandosi a un contadino e valutando il raccolto del domani, anziché quello derivante da potenziali sogni a lunga scadenza.

SU UN SUO POSSIBILE DIVERTIMENTO VISTI I RISULTATI

"Io mi diverto e sto bene dopo la partita quando abbiamo vinto. Io sono un po' contadino e per noi contadini sognare non è mai prudente. Noi guardiamo a quello che sarà il raccolto di domani, perché se poi la stagione cambia e non fai il raccolto è inutile fare sogni a lunga scadenza. Dipende tutto da cosa riuscirai a portare a casa domani e noi pensiamo così, a ciò che possiamo arrivare a raccogliere domani. Anche perché domenica è un po' più in là e non lo sappiamo cosa succederà nei prossimi giorni".

SU POTENZIALI CAMBI DI FORMAZIONE

"Adesso il turnover è sempre in funzione della partita successiva, per cui quei 3-4 calciatori che potremo risparmiare per averli freschi nella gara successiva non ci saranno. La vediamo così, insomma".

SULLE INSIDIE DI DOMANI

"Lo Spartak ha perso la prima partita in casa e potrebbe sembrare che sia una squadra doma, mentre - come diceva anche Insigne - hanno perso immeritatamente, dal punto di vista del gioco fatto anche perché hanno sbagliato diversi gol. Per loro quella di domani diventa "La" partita, per rimanere dentro. In Russia tengono moltissimo al confronto europeo e non prendono sottogamba nessuna manifestazione, specie quando hanno di fronte squadre italiane. A lottare, i russi sono i più forti di tutti: sono abituati anche dalle difficoltà sociali a metterla sempre su un piano di lotta e disponibilità al sacrificio. Ciò può rappresentare una grande difficoltà per noi, perché contro le squadre russe non si va solo per qualità di gioco, bensì anche per impatto fisico".

SU COSA VORREBBE VEDERE DOMANI IN TERMINI DI CRESCITA DEL NAPOLI

"Spero di dare continuità al migliorare partita dopo partita. Le 5 sostituzioni hanno allungato la vita delle partite di calcio e, di conseguenza, per essere al sicuro bisogna fare 3 gol. Mentre prima con 2 gol diventava un risultato difficile da ribaltare, ora - con le 5 sostituzioni - non si è mai al sicuro. Questa è una riflessione importante e ne abbiamo parlato con la squadra".

SU UNA SERIE A COME SPETTACOLO NUOVO IN TERMINI DI GOL E GIOCO OFFENSIVO

"Per quanto riguarda i gol segnati, si tratta di un lavoro costante degli allenatori giovani che ci sono in Serie A: tentano di avvicinare il nostro calcio a quello europeo, pressando alti, cercando di riconquistare palla nella metà campo avversaria, impostando dal basso. Sono principi e concetti che danno beneficio alla possibilità di segnare più gol, ma la cosa fondamentale è poter mettere 3/4 calciatori nel reparto offensivo quando mancano 20' alla fine: essi ti danno delle vampate di velocità, di tecnica, che possono ribaltare un risultato in pochissimi minuti. Questo è più di tutto fondamentale".

