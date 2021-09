Tornano le coppe europee e la Lazio di Maurizio Sarri si prepara all'esordio stagione in campo internazionale. La formazione biancoceleste inizia il cammino nel Girone E di Europa League all'Ali Sami Yen Spor Kompleksi di Istanbul contro il Galatasaray di Terim. La Lazio ha iniziato bene la nuova stagione con i successi su Empoli e Spezia, prima della sconfitta nel big match di San Siro contro il Milan. Imbattuto il Galatasaray, che nell'annata 2021/2022 ha superato il Giresunsport e l'Hatayspor, prima dei pareggi sui campi di Kasimpasa e Trabzonspor.

Galatasaray-Lazio: probabili formazioni

Europa League Galatasaray-Lazio: probabili formazioni 2 ORE FA

Galatasaray (4-1-4-1): Muslera; Boey, Luyindama, Nelsson, van Aanholt; Kutlu; Yilmaz, Morutan, Cicaldau, Akturkoglu; Digne. All. Terim.

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Escalante, Luis Alberto; Zaccagni, Muriqi, Felipe Anderson. All. Sarri.

Arbitro: -

Galatasaray-Lazio in Diretta TV

Galatasaray-Lazio si giocherà giovedì 16 settembre alle 18:45, allo stadio Ali Sami Yen Spor Kompleksi di Istanbul, e sarà disponibile su DAZN, sui canali Sky Sport Calcio (numero 201 del satellite), Sky Sport (numero 251 del satellite) e su TV8 (numero 8 del digitale terreste).

Galatasaray-Lazio in Live Streaming

Galatasaray-Lazio potrà essere vista anche in diretta streaming mediante Sky Go, NOW (il servizio di streaming live e on demand di Sky) e DAZN.

Lazio, ecco Zaccagni: viste mediche per l'ex Verona

Ultimi risultati del Galatasaray

Trabzonspor-Galatasaray 2-2 (20' e 33' Kılınç, 41' Cornelius, 62' Nwakaeme)

Kasımpaşa-Galatasaray 2-2 (32' Cicâldău, 38' Aktürkoğlu, 47' Jørgensen, 66' Bozok)

Galatasaray-Randers 2-1 (11' Egho, 48' van Aanholt, 59' aut. Lauenborg)

Galatasaray-Hatayspor 2-1 (3' Lobjanidze, 30' Feghouli, 88' Luyindama)

Randers-Galatasaray 1-1 (25' Aktürkoğlu, 54' Lauenborg)

Ultimi risultati della Lazio

Milan-Lazio 2-0 (45' Leao, 66' Ibrahimovic)

Lazio-Spezia 6-1 (4' Verde, 5', 15' e 47' Immobile, 47' Felipe Anderson, 70' Hysaj, 85' Luis Alberto)

Empoli-Lazio 1-3 (4' Bandinelli, 6' Milinkovic-Savic, 31' Lazzari, 41' Immobile)

Sarri: "Mai visto un 16enne come Luka Romero"

Serie A Milan-Lazio, 5 verità: rossoneri più squadra di tutti IERI A 06:32