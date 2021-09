Archiviato il terzo successo in tre gare in Serie A maturato al "Diego Armando Maradona", il Napoli di Luciano Spalletti vola in Inghilterra per il primo turno del Gruppo C di Europa League, la sfida contro il Leicester. Gli inglesi, reduci dalla sconfitta interna contro il Manchester City nell'ultimo turno di Premier League, hanno iniziato la stagione con la vittoria in Community Shield proprio contro i Citizens e con due vittorie e due sconfitte in campionato. Percorso netto, invece, come detto, per il Napoli di Spalletti, che ha vinto contro Venezia, Genoa e Juventus in Serie A, grazie soprattutto a una mentalità solida e a un diverso approccio in fase offensiva.

Leicester (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Soyuncu, Vestergaard, Bertrand; Tielemans, Ndidi; Albrighton, Maddison, Barnes; Vardy. All. Rodgers.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Lozano; Osimhen. All. Spalletti.

Leicester-Napoli si giocherà giovedì 16 settembre alle 21:00, allo stadio King Power di Leicester, e sarà disponibile su DAZN e sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre), Sky Sport (252 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite).

Leicester-Napoli potrà essere vista anche in live streaming mediante Sky Go e DAZN.

Ultimi risultati del Leicester

Leicester-Manchester City 0-1 (62' B. Silva)

Norwich-Leicester 1-2 (8' Vardy, 44' Pukki, 76' Albrighton)

West Ham-Leicester 4-1 (26' Fornals, 56' Benrahma, 69' Tielemans, 80' e 84' Antonio)

Leicester-Wolverhampton 1-0 (41' Vardy)

Leicester-Manchester City 1-0 (89' Iheanacho)

Ultimi risultati del Napoli

Napoli-Juventus 2-1 (10' Morata, 57' Politano, 85' Koulibaly)

Genoa-Napoli 1-2 (39' F. Ruiz, 69' Cambiaso, 84' Petagna)

Napoli-Venezia 2-0 (62' Insigne, 72' Elmas)

