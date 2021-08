Dopo il quinto posto raggiunto al termine dello scorso campionato, ad appena un punto dal quarto posto della Juventus che sarebbe valso la Champions, il Napoli di Spalletti è pronto a diventare protagonista in Europa League, competizione in cui - nella scorsa stagione - sono stati fermati ai 16esimi di finale dal Granada. Gli azzurri sono stati sorteggiati nel Girone C insieme a Leicester, Spartak Mosca e Legia Varsavia. Riflettori puntati sulla doppia sfida contro le Foxes di Vardy e compagni, reduci anche loro dal quinto posto in campinato immediatametne alle spalle dei campioni d'Europa in carica del Chelsea. La finale dell'Eurpa League 2021-22 è in programma il prossimo 18 maggio a Siviglia.

Eurpa League 2021-22, Girone C: il calendario del Napoli

1a giornata

Leicester-Napoli 16 settembre ore 21:00



2a giornata

Napoli-Spartak Mosca 30 settembre ore 18:45

3a giornata

Napoli-Legia Varsavia 21 ottobre ore 21:00

4a giornata

Legia Varsavia-Napoli 4 novembre ore 18:45

5a giornata

Spartak Mosca-Napoli 24 novembre ore 16:30

6a giornata

Napoli-Leicester 9 dicembre ore 18.45

