Gasperini è soddisfatto per la prestazione della sua Atalanta e, soprattutto, per la vittoria per è soddisfatto per la prestazione della suae, soprattutto, per la vittoria per 3-2 sul Bayer Leverkusen in questa prima sfida. Certo, si poteva fare qualcosa di meglio a livello difensivo, ma il tecnico degli orobici conosceva molto bene le qualità della squadra tedesca. Complimenti a Muriel , ma a tutta la squadra. Poi un pensiero alla guerra in corso e alla situazione Malinovskyi.

Una bella partita contro un avversario di valore

Sono soddisfatto, è stata una bella partita contro un avversario di valore. Ci voleva una grande Atalanta per ribaltare una partita cominciata male. Abbiamo fatto una grande prestazione, c'è rammarico per il secondo gol subito, ma il calcio è questo. Ho visto tante cose belle

Muriel?

Qualche prestazione negativa ci sta, soprattutto dopo gli infortuni perché ci mette sempre un po' più di tempo. È un ragazzo solare e sano, quando è in condizione fa come stasera

Muriel esulta per il gol in Atalanta-Bayer Leverkusen - Europa League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Che impressione ha fatto il Bayer Leverkusen?

L'ho visto spesso quest'anno, ha fatto una grande partita anche contro una corazzata come il Bayern. Sono in un buon momento, sapevamo di incontrare un avversario di valore. Speravo in una prestazione del genere, i ragazzi meritano gli elogi

Ora il suo ex Genoa e la corsa Champions

Il Genoa è la mia ex squadra. Non è in buone acque, ma ha fatto sei pareggi consecutivi e mi è piaciuto lo spirito. È quello che chiedono i tifosi. Sarà difficile, una battaglia. Dovremo recuperare energie

'Caricatura' dei tifosi dell'Atalanta che mostrano una scena in cui l'ucraino Malinovskyi e il russo Miranchuk si stringono la mano - Atalanta-Bayer Leverkusen - Europa League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Un sorriso per Malinovskyi e Miranchuk

Contano le persone oltre alla provenienza. Sono due ragazzi straordinari e stanno facendo cose straordinarie. Tutta la squadra vive una situazione pesante, io personalmente la avverto più del covid. Aspettiamo notizie tutti i giorni, magari il gol ha regalato a Ruslan un sorriso

Periodo negativo alle spalle in campionato?

L'Atalanta non ha mai avuto problemi. Abbiamo fatto qualche gara sottotono come capita a tutti, anche a quelle che sono in testa alla Serie A, sono inciampate anche loro. È un campionato equilibrato. L'Atalanta ha sempre fatto le sue partite, quasi sempre con questa mentalità. Se a volte non ha raccolto quanto meritava, non è sempre stata colpa sua. Parlo di tutte le situazioni che si sono create in campo per 5-6 partite di fila. Gol tolti e dati, rigori tolti e dati, sicuramente insieme a qualche prestazione nostra non altezza. Ma abbiamo pure giocato contro Inter, Lazio, Juve, Roma e Fiorentina due volte. Abbiamo avuto un calendario durissimo, il covid, un attacco spuntato. Eppure abbiamo sempre giocato con grande rispetto dell'avversario, rispetto che nei nostri confronti non c'è stato. Ma è una convinzione che abbiamo solo noi e reagiamo disputando partite come quelle di stasera. Quello che è stato fatto all'Atalanta è pesantissimo, se avete voglia andate a vedervelo

