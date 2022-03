l'Atalanta che, dopo aver superato brillantemente l'esame Bayer Leverkusen nell'andata degli ottavi di finale di Eurppa League: calcio d'inizio giovedì 10 marzo alle ore 21 al Gewiss Stadium. I bergamaschi sono reduci dalla sconfitta in campionato all'Olimpico contro la Roma e hanno perso il quarto posto in classifica ora occupato dalla Juventus. Dall'altra parte, i tedeschi vengono dal pareggio contro la corazzata terzo posto con 45 punti in piena zona Champions League. Il match di ritorno ritorno è in programma tra una settimana, giovedì 17 marzo. Nel mezzo l'Atalanta dovrà affrontare in campionato il Genoa. È tempo di rituffarsi nuovamente in Europa perche, dopo aver superato brillantemente l'esame Olympiakos , sfida ilnell'andata degli ottavi di finale di Eurppa League: calcio d'inizio giovedì 10 marzo alle ore 21 al Gewiss Stadium. I bergamaschi sono reduci dalla sconfitta in campionato all'Olimpico contro la Roma e hanno perso il quarto posto in classifica ora occupato dalla Juventus. Dall'altra parte, i tedeschi vengono dal pareggio contro la corazzata Bayern Monaco e in Bundesliga si trovano alcon 45 punti in piena zona. Il match di ritorno ritorno è in programma tra una settimana, giovedì 17 marzo. Nel mezzo l'Atalanta dovrà affrontare in campionato il Genoa.

Le probabili formazioni

Ad

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Koopmeiners; Muriel. All Gasperini

Europa League Gasperini: "Col Bayer Leverkusen capiremo il nostro valore" UN' ORA FA

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapié; Aranguiz, Palacios; Diaby, Wirtz, Adli; Alario. All. Seoane

Statistiche (dati Opta)

Atalanta e Bayer Leverkusen non si sono mai incontrate prima in una competizione europea. L'Atalanta ha vinto solo una delle sue quattro partite disputate contro squadre tedesche (contro il Colonia agli ottavi di Coppa Uefa 1990-91).

Il Bayer Leverkusen ha vinto solo una delle sue precedenti 10 trasferte contro avversarie italiane in Europa, perdendo gli ultimi tre match. L'ultima vittoria è arrivata nel novembre 1999 in trasferta contro l'Udinese in Coppa Uefa.

L'Atalanta è stata sconfitta solo tre volte in 20 partite di Coppa Uefa/Europa League (9V 8E), mentre non ha mai perso in casa in questa competizione.

Dove vederla in tv

Tante opzioni per seguire il match: Dazn, Sky Go, Now (in streaming) e infine dal sito TV8.it.

Gasperini: "Nuova proprietà? L'Atalanta sarà ancora più forte"

Serie A Gasperini non parla ancora. Marino: "Meritavamo di più" 05/03/2022 A 20:38