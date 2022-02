Le parole a caldo del tecnico dell'Atalanta Gasperini al termine della sfida con l'Olympiacos. "Le partite in Europa sono sempre difficili, trovi squadre leader nei loro campionati e giocatori con dei colpi che possono farti gol. Ci abbiamo messo un po' a recuperare, abbiamo fatto bene nel finale del primo tempo e nella ripresa. Certo i due gol su calcio da fermo aiutano".

Sul match di ritorno al Pireo: "Là troveremo un ambiente molto caldo, possiamo giocare una partita anche migliore. Abbiamo cambiato molto, la prossima ad Atene avremo un giorno in più per recuperare le energie. Siamo fiduciosi ma la qualificazione è tutta da giocare"

Djimsiti esulta per il gol in Atalanta-Olympiacos - Europa League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Muriel è uscito per infortunio, è emrgenza in casa dea: "E' un momentaccio per noi in questo senso, c’è stato un periodo con tutti i difensori fuori, ora tutti gli attaccanti. Cerchiamo di sopperire nel modo migliore, essere competitivi per giocarci le nostre chance. Però stiamo trovando soluzioni alternative: Djimisiti ha fatto due gol. Pasalic ha esordito come centravanti”.

Sulla situazione della sua squadra: "Ci abbiamo messo un po' a carburare poi i gol su calci da fermo aiutano in una situazione del genere. Si respirava troppo pessimismo, ma non credo ci si debba intossicare. Stiamo giocando un campionato da protagonisti, in Europa League abbiamo vinto seppur con i cerotti non posso che elogiare questi ragazzi anche se non sempre riusciamo a esprimere il nostro calcio migliore"

Sull'obiettivo primario tra coppa e campionato ha detto: "Il campionato perchè l’Europa League andando avanti diventa molto difficile. Ci sono squadre molto forti, comprese le italiane. Sono tanti anni che una squadra italiana non la vince, è chiaro che ci teniamo. Il palcoscenico internazionale e fantastico però se devo scegliere dico campionato.

