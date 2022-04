Antonio Mateu Lahoz (Spagna). Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso al Gewiss Stadium di Bergamo. Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Atalanta e Lipsia ( Segui la DIRETTA SCRITTA ), valido per i quarti di finale di ritorno di Europa League, arbitrato dal signor(Spagna). Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso al Gewiss Stadium di Bergamo.

Classifiche e risultati

Ad

Europa League Atalanta-Lipsia, ufficiali: Zapata dal 1' con Malinovskyi-Boga 3 ORE FA

La moviola di Atalanta-Lipsia

Minuto 50': L'ATALANTA CHIEDE IL RIGORE - Malinovskyi calcia di potenza una punizione dal limite dell'area e c'è un doppio tocco, evidente, con la mano di Dani Olmo. Il direttore di gara non fischia nulla, ma viene richiamato dal VAR. Dopo l'on-field review Lahoz opta comunque per non assegnare il rigore in favore dell'Atalanta perché, a suo avviso, il primo tocco è quello col braccio destro che è attaccato al corpo. Episodio molto dubbio.

La squadra arbitrale

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz (Spagna),

Assistenti: Pau Cebrián Devís e Roberto del Palomar,

Quarto uomo: José Luis Munuera,

VAR: Juan Martínez Munuera,

AVAR: Ricardo de Burgos Bengoetxea,

Spalletti: "Var a chiamata? Servirebbe nuova figura nello staff"

Serie A Atalanta-Verona: probabili formazioni e statistiche 8 ORE FA