Tanto orgoglio e voglia di vincere per l'Atalanta nella serata di Europa League contro l'Olympiacos. La partita si mette male dopo la rete di Soares al quarto d'ora, ma la squadra di Gasperini reagisce bene. Pasalic e Toloi sfiorano il pari su azioni da corner e sarà proprio il tiro dalla bandierina la chiave della rimonta.

Djimsiti esulta per il gol in Atalanta-Olympiacos - Europa League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Tra il 61' e il 63' Djimsiti fa il protagonista con due gol in mischia e ribalta la contesa. Nel finale la dea difende il risultato e porta a casa un risultato positivo in vista dell'apertissimo ritorno del Pireo. Problemi per Muriel uscito all'intervallo ad aumentare l'emergenza nel reparto offensivo di Gasperini.

Il Tabellino

ATALANTA-OLYMPIACOS 2-1

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle (87'Hateboer), De Roon (72’Freuler), Pessina (46’Koopmeiners), Pezzella; Malinovskyi (64’Mihaila), Pasalic; Muriel (46’Boga).

Olympiacos (3-4-3): Vaclik; Papastathopoulous, Manolas, Cisse; Lala, M'Vila (85'M'Vila), Camara, Reabciuk; Masouras (64’M.Camara), Soares (73’El Arabi), Onyekuru (85'Lopes).

GOL: 16’ Soares, 61’ Djimsiti, 63’ Djimsiti

ASSIST: Koopmeiners, Koopmeiners

AMMONIZIONI: Pasalic, Papastathopoulous, Demiral, Pezzella

ARBITRO: SCHÄRER

La cronaca in 7 momenti chiave

13’- OCCASIONE ATALANTA! PASALIC prolunga un corner sul secondo palo, TOLOI riesce a toccare ma non a indirizzare in porta da due passi.

16’- SOARES! CHE GOL DELL'OLYMPICOS! Controlla palla e calcia quasi cadendo da fuori area. Palla all'angolino, destro imparabile.

34’- SI DIVORA IL RADDOPPIO ONYEKURU! Regalo di MURIEL all'attaccante dell'Olympiacos che si ritrova davanti la porta ma mastica il sinistro non trovando nemmeno la porta.

36’- PASALIC! Colpo di testa da distanza ravvicinata impreciso! Cross dalla destra di Muriel.

45’- ANNULLATO IL PARI DI PESSINA! MURIEL entra in are da posizione di fuorigioco, poi il pallone finisce nella disponibilità di PESSINA che da pochi metri fa filtrare il tiro sotto le gambe del portiere.

61’- DJIMSITI! PARI ATALANTA! Colpo di testa schiacciato sul secondo palo su azione da corner. Davvero meritato questo gol!

63’- ANCORA DJIMSITI! DOPPIETTA IN 2 MINUTI! Altro gol in mischia, calciando in rete un pallone mai respinto dalla difesa greca. 2-1!

Il Migliore

Berat DJIMSITI: è l'eroe della serata, con una doppietta incredibile nel giro di due minuti. Ottima sostanza anche nel suo reparto difensivo.

Il Peggiore

Valentin MIHAILA: entra male in partita, tocca pochi palloni ed è l'unica nota stonata tra i bergamaschi.

