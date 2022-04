Atalanta-Lipsia, match valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, è terminato sul punteggio di 2-0 in favore degli uomini di Tedesco. La Dea, ormai sprofondata nella corsa di campionato per i posti più prestigiosi d’Europa, scivola sull’ultimo appiglio in grado di proiettarla nella Champions per la prossima stagione.

al 19’ Nkunku prende in controtempo la difesa tagliando le gambe a Zapata e compagni. La Dea fatica a macinare campo e chance sottoporta per 45’, poi va all’arrembaggio al ritorno degli spogliatoi. L’andata giocata a viso aperto contro i famelici Roten Bullen – che venivano da 12 risultati consecutivi – aveva illuso la bolgia del Gewiss: la Dea parte forte nei primi 10’ schiacciando i tedeschi nella propria trequarti, matagliando le gambe a Zapata e compagni. La Dea fatica a macinare campo e chance sottoporta per 45’, poi va all’arrembaggio al ritorno degli spogliatoi.

L’ingresso di Muriel dà maggiore lucidità alla manovra dell’Atalanta, che sfiora solamente il pareggio con la spaccata di Hateboer. Sul finale arriva pure la beffa del 2-0: il solito Nkunku sguscia tra le maglie nerazzurre, si procura e concretizza il rigore della sicurezza. Il Lipsia avanza così in semifinale, dove incontrerà la vincente tra Rangers e Braga.

L’Italia perde così un altro prestigioso tassello in Europa, ed ora si aggrappa alla Roma, alle prese col Bodo/Glimt in Conference League.

Tabellino

ATALANTA-LIPSIA 0-2

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; De Roon, Demiral (71’ Scalvini), Palomino; Hateboer, Koopmeiners, Freuler (90’ Pasalic), Zappacosta; Malinovskyi (59’ Muriel), Boga (71’ Miranchuk); Zapata. All. Gasperini.

LIPSIA (3-4-1-2): Gulácsi; Simakan, Orban, Gvardiol (80’ Halstenberg); Henrichs (74’ Klostermann), Kampl (80’ Poulsen), Laimer (74’ Adams), Angeliño; Dani Olmo; Nkunku, André Silva (64’ Szoboszlai). All. Tedesco.

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz.

Gol: 19’, rig. 87 ’Nkunku (L)

Assist: Laimer (L)

Ammoniti: Henrichs (L), Zapata (A), Freuler (A), Demiral (A), Orban (L), Koopmeiners (A), Hateboer (A), Simakan (L), Kampl (L), Zappacosta (A)

La cronaca in 9 momenti chiave

7’ - IL PRIMO SQUILLO E' DI ZAPPACOSTA! L'Atalanta sta schiacciando i Roten Bullen: Zappacosta punta Henrichs al limite dell'area e tenta un tiro rasoterra da posizione defilata; Gulacsi si stende e blocca.

19’ - GOL! LIPSIA IN VANTAGGIO CON NKUNKU! Laimer sfrutta un'autostrada clamorosa, penetra in area atalantina e serve il comodo tap-in per Nkunku. Disattenzione madornale dei bergamaschi!

35’ - RUGGITO DI KOOPMEINERS! Finalmente un segnale dei bergamaschi! Zappacosta si avventura sul vertice dell'area di rigore e scarica per Koopmeiners, che calcia un bolide da fermo. Palla di poco alta sopra la traversa.

41’ - LAIMER DI PUNTA! L'Atalanta concede tropo spazio al limite dell'area, l'austriaco scarica un tiro di punta che sfila di poco al lato del palo.

56’ - MUSSO RISCHIA IL DISASTRO! Contropiede del Lipsia, Palomino manda fuori tempo la rincorsa di André Silva ma al contempo stesso confonde le idee a Musso, che esce a vuoto. Sulla palla si avventa Laimer, che però non riesce a indirizzare verso lo specchio.

63’ - HATEBOER SFIORA IL PAREGGIO IN SPACCATA! Sciabolata di Zappacosta, Hateboer elude la marcatura di André Silva e impatta il pallone in scivolata. La palla sfila accanto al palo!

68’ - NKUNKU SULL'ESTERNO DELLA RETE! Nkunku brucia Palomino e prova a concludere da posizione defilata. Musso si oppone col petto!

86’ - CALCIO DI RIGORE PER IL LIPSIA! Filtrante di Poulsen, Nkunku prende il tempo ad Hateboer e viene atterrato da Musso.

87’ - GOL! NKUNKU TROVA LA DOPPIETTA DAL DISCHETTO. 30° centro stagionale per lui, Atalanta demolita.

La statistica chiave

L’Atalanta ha perso 8 gare in casa in questa stagione, considerando tutte le competizioni: è giá un record negativo nell’era Gasperini (ultima volta nel 2014/15, tutte in campionato).

Il migliore

Christopher NKUNKU: De Roon non gli dà tregua e il più delle volte lo obbliga a smaltire la rabbia ben lontano dalla porta difesa da Musso, ma lui è un fuoriclasse: approfitta di due svarioni difensivo e piazza le zampate nuemro 29 e 30 della sua stagione.

Il peggiore

Hans HATEBOER: si divora il pareggio in spaccata e si fa anticipare da Nkunku in entrambe le azioni da gol del Lipsia. Sul finale viene pure ammonito per proteste. Completamente fuorigiri.

