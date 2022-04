Clamoroso al Camp Nou, l'Eintracht Francoforte s'impone 3-2 a Barcellona e accede alle semifinali dove incontrerà il West Ham. Dopo l'1-1 dell'andata, vantaggio lampo dei tedeschi: Eric Garcia atterra Lindstrøm in area ed è rigore. Dal dischetto, Kostic spiazza ter Stegen al 4'. L'Eintracht firma il raddoppio al 38' con Borré: bella palla in profondità di Kostic e bolide sotto la traversa del numero 19 ospite. Il tris arriva al 67' ancora con Kostic, abile a incrociare il mancino basso su suggerimento di Kamada. Il Barcellona prova a riaprirla dopo il 90' col destro in controbalzo di Busquets e il rigore trasformato da Depay all'11' di recupero (parata di Trapp, traversa e palla che rimbalza poco oltre la linea di porta), ma la qualificazione dei tedeschi non viene messa in discussione.

Tabellino

Barcellona-Eintracht Francoforte 2-3 (0-2 primo tempo)

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Mingueza (62' Dest), Araujo, Eric García (70' L.de Jong), Alba; Pedri (46' F.de Jong), Busquets, Gavi; O.Dembélé, Aubameyang (61' A.Traoré), Ferran Torres (80' Depay). All. Xavi

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; A.Touré (90+9 Hasebe), Hinteregger, N'Dicka; Knauff (90+9 Chandler), Jakic, Rode (80' Hrustic), Kostic; Lindstrom (80' Hauge), Kamada; Borré (90' Ache). All. Oliver Glasner

Marcatori: 4' rig. Kostic (E), 36' Borré (E), 67' Kostic (E); 90+1 Busquets (B), 90+11 rig. Depay (B)

Arbitro: Artur Soares Dias (Portogallo)

Ammoniti: 3' Eric García, 24' Jakic, 28' Gavi, 83' Hrustic, 90+4 O.Dembélé, 90+5 N'Dicka, 90+5 Knauff, 90+11 Trapp

Espulsi: 90+10 N'Dicka

