Barcellona-Napoli, match valido per l'andata degli spareggi di Europa League disputatosi al Camp Nou, si è concluso con il punteggio di 1-1. A segno Zielinski e Ferran Torres. Di seguito, vediamo le cinque verità che ci ha lasciato il match.

1) Talento e sofferenza, il Napoli passa il test

Esame superato. Non senza qualche difficoltà, ma è impossibile pensare di poter uscire dal Camp Nou senza soffrire. Il Napoli porta a casa un risultato molto prezioso in vista del ritorno al Maradona, ma soprattutto accresce la consapevolezza dello status raggiunto. Vero che la formazione di Xavi non è ancora una squadra fatta e finita, ma è vero anche che i blaugrana sono in crescita e più abituati a partite di questo tipo: il Napoli ha giocato un primo tempo di qualità e un secondo di cuore. Leggerezza prima e compattezza poi: gli azzurri hanno dimostrato di essere una squadra in grado di proporre calcio, ma anche di soffrire.

Zielinski esulta per il gol in Barcellona-Napoli - Europa League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

2) Si decide tutto al Maradona

Il pareggio nel primo round rende di fatto la sfida del Maradona una gara secca: in caso di pareggio – qualunque sia il risultato – si andrà ai supplementari. Ecco che la formazione di Luciano Spalletti non potrà speculare sul bel punteggio ottenuto in Catalogna: c'è da azzerare e focalizzarsi solo sui 90' (o più) minuti del ritorno. Ci si può già immaginare il clima rovente che si respirerà al Maradona. L'1-1 dell'andata lascia aperti tutti i possibili scenari. Certo, stando così le cose per il Napoli sarebbe stato meglio se ci fosse stata ancora la regola dei gol in trasferta, con una rete preziosa segnata al Camp Nou.

3) La nuova formula funziona

Siamo solo ai primi assaggi, ma la nuova formula – gli spareggi tra la fuoriuscita dalla Champions e la seconda del girone di Europa League, al posto dei sedicesimi – sembra una bella trovata. Il tutto è stato reso possibile dall’introduzione della Conference League, che ha permesso questo sistema a cascata tra le varie competizioni. Ma indubbiamente una sfida tra Barcellona e Napoli a questo punto della competizione è decisamente più appetibile di un confronto di sedicesimi di finale tra due squadre dell’Europa League. Al Camp Nou si respirava aria da Champions League: chissà che questo nuovo format non possa anche aumentare l’appeal di questa competizione. Nel caso in cui il Napoli dovesse eliminare il Barcellona, non sarebbe più motivato e carico nel provare ad arrivare fino in fondo?

Koulibaly chiude Nico Gonzalez in Barcellona-Napoli - Europa League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

4) Koulibaly, prova da grande: è tra i top d'Europa?

Kalidou Koulibaly ha giocato da gigante al Camp Nou, tenendo in piedi la difesa (molto bene anche Di Lorenzo) in un secondo tempo di pura sofferenza per il suo Napoli. Dopo aver vinto la Coppa d'Africa da protagonista con il suo Senegal, il difensore classe '91 sembra aver raggiunto l'apice della carriera: se i mezzi fisici e tecnici sono sempre stati i punti di forza, in questo momento Koulibaly sembra aver fatto il salto anche dal punto di vista della consapevolezza. Se è vero che vincere aiuta a vincere - e non ci sono segnali per pensare il contrario - occhio al muro degli azzurri: con un difensore così, tra i migliori d'Europa, il Napoli non deve porsi limiti nella corsa scudetto.

5) Il Barcellona di Xavi è in crescita

Il progetto del Barcellona è a lungo termine. Ne è la prova la carta d'identità di diversi interpreti: da Gavi a Rodri, da Ferran Torres a Nico Gonzalez. Una squadra già perfetta è impensabile, ma i miglioramenti ci sono: nel secondo tempo si è visto un Barça vecchia scuola, capace di avvolgere gli avversari e di schiacciarli nella propria trequarti. Prima dell'intervallo il palleggio era meno fluido, i maggiori pericoli sono arrivati da palle recuperate grazie a una pressione alta e costante. Certo, il mercato ha aiutato: ora davanti i catalani hanno un peso diverso. La Liga ormai è andata (il Real Madrid è a +15 con una partita in più), ma la formazione di Xavi può togliersi soddisfazioni in questo finale di stagione.

