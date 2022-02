Riprende l'Europa League e lo fa per la prima volta con gli spareggi validi per l'accesso agli ottavi di finale. La partita più attesa è quella tra Barcellona e Napoli. I catalani sono stati retrocessi dalla Champions League dopo essersi classificati al terzo posto nel proprio girone alle spalle di Bayern Monaco e Benfica. Campani costretti allo spareggio per via del secondo posto nel gruppo C a pari punti con lo Spartak Mosca. Andata al Camp Nou, ritorno al Maradona settimana prossima. Non ci saranno Politano, elongazione del muscolo soleo della gamba destra e Lobotka, lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra.

Barcellona-Napoli: probabili formazioni

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen: Dest, Piqué, Araújo, Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Traoré, Aubameyang, Dembélé All. Xavi

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mário Rui; Zambo Anguissa, Fabián Ruiz; Elmas, Zieliński, Insigne; Osimhen All. Spalletti

Le statistiche di Barcellona-Napoli (dati Opta)

Nell'unico precedente tra le due squadre, il Barcellona ha eliminato il Napoli agli ottavi di finale della Champions League 2019/2020: 1-1 nella gara di andata a Napoli e vittoria catalana per 3-1 nel ritorno al Camp Nou.

L'ultimo match europeo non giocato in Champions League dal Barcellona risale agli ottavi di finale di Coppa Uefa 2003/2004. Spagnoli che furono eliminati dal Celtic ed entrambe le sfide videro in campo l'attuale allenatore Xavi.

Il Barcellona ha perso 3 delle ultime 5 gare interne in Europa, tante quante nelle precedenti 74. I Catalani hanno perso l'ultima gara interna nella fase a eliminazione diretta della passata stagione contro il PSG. Non perdono due sfide casalinghe in questa fase dal 2002-2003.

Il Napoli ha perso tutte le ultime 4 trasferte europee nella fase a eliminazione diretta, una di queste proprio al Camp Nou nel 2020.

Victor Osimhen ha segnato 4 gol in soli 168 minuti giocati in questa Europa League. Una rete ogni 42 minuti, il miglior marcatore con almeno 2 centri nella competizione.

Dove vederla in TV

Barcellona-Napoli sarà trasmessa in diretta su DAZN e su Sky alle 18:45. Sarà possibile seguire la partita attraverso l'apposita app su smart tv o su tutti i dispositivi mobili Android e iOS, oppure su pc e collegandosi al sito ufficiale di entrambe le piattaforme in streaming (nel caso di SkyGo o NowTV).

